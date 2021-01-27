縣府投入約1億元改善坡頭漁港，縣議會議員們沿著港區進行考察。（羅浚濱攝）

縣府為使新豐鄉坡頭漁港轉型為觀光漁港，先後投入約1億元修復港區浮動碼頭、道路及環境改等設施，去年底榮獲漁業署首屆「金鑑漁港一星獎」的殊榮，縣議會27日到現場進行基層建設考察，期坡頭能轉型為兼具觀光休閒娛樂的多功能漁港。

縣長楊文科表示，新竹縣海岸線只有11.8公里，長久以來濱海區域受限到軍事管制及廢棄物的汙染，他上任後很重視海洋生態，提出「綠色海岸風景遊憩計畫」，積極推動濱海區域的建設，希望能徹底翻轉新竹縣的海岸線。

縣府這2年來向中央爭取前瞻計畫經費5420萬元改善坡頭漁港，去年漁業署也補助經費清除廢棄漁網和垃圾，更成立「海洋環保艦隊」，由漁民協助清除海上垃圾，讓港區更加整潔，榮獲漁業署首屆「金鑑漁港一星獎」肯定。

農業處長范萬釗說，坡頭漁港原只有兩道防沙堤，漁筏必須要靠人力拉上沙堤間的沙灘才能停靠，縣府陸續投入經費改善，目前已有550米碼頭和1.82公頃泊地，但港口淤沙嚴重，已規畫南北堤延伸工程，解決淤沙問題。

范萬釗表示，縣府將持續向中央爭取經費，投入南北堤延伸工程，規畫港區設置多功能場館等設施，包含魚市場、魚具倉庫、整備場、漁筏上架場和製冰廠等，完成後將能活絡漁港市場，轉型為兼具觀光休閒娛樂的多功能漁港。

(中時 )