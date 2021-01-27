高通技術公司今日於其舉辦的「高通技術展演─重新定義連網汽車」線上活動中，宣佈推出下一代數位座艙解決方案，第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台。在複雜性、成本考量和對中央運算整合需求的驅動下，汽車數位座艙系統正逐漸演進至區域電子/電機（E / E）運算架構。第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台即為解決此過渡到區域架構的過程所設計，以提供同質且多功能的解決方案。同時作為高效能運算、電腦視覺、人工智慧和多重感測器處理的中央樞紐，該平台具備靈活的軟體配置，可滿足特定區域或領域在運算、效能和功能安全上的需求。

第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台具完全可擴展性，支援Snapdragon 汽車全系列的三大效能階層，包括支援入門平台的Performance（效能級）、支援中階平台的Premiere（旗艦級）以及支援超級運算平台的Paramount（至尊級）。全新數位駕駛座系列平台採用5奈米製程技術，為汽車製造商提供了效能最高的系統單晶片（SoC）之一，為滿足新一代座艙的使用者體驗，不僅具備低功耗與高效散熱設計，也支援高通車對雲服務的軟性庫存單位（Soft SKU）功能，透過OTA無線軟體更新，讓終端消費者在進行汽車部署後，至整個汽車生命周期，都能享受最新特性與功能。藉由其強化功能，此一全新數位座艙系列平台已成為汽車產業中最全面的解決方案之一，不僅提供卓越的車載系統使用者體驗，也兼具安全性、舒適性和可靠性，為汽車產業的數位座艙解決方案樹立全新標竿。

全新的高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台旨在提供軟體擴充性及彈性，支援虛擬化技術及容器化軟體環境下的多種上層及實時作業系統。同時也支援多個引擎控制器（ECU）以及跨域整合，包括儀表板及座艙、擴增實境抬頭顯示器（AR-HUD）、影音娛樂系統 、後座顯示器、替代後照鏡（電子後照鏡）以及車內監視服務。此外也提供影像處理能力，可整合行車紀錄及監視功能。此一全新數位座艙系列平台在全系列均採用相同軟體架構與框架，降低開發複雜度、縮短商用時間，為汽車製造商將維修成本減至最少，不論車輛等級，都能提供一致的使用者體驗。

今年全球多款已量產的汽車都將搭載第三代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台；延續此一成功基礎，第四代高通Snapdragon汽車數位駕駛座系列平台配備增強型圖像、多媒體、電腦視覺以及人工智慧功能，以提供優化、情境感知、持續進化的座艙系統，並可因應乘車者的偏好進行調整。此一全新系列平台採用第六代高通Kryo中央處理器、高通Hexagon處理器、多核高通AI引擎、第六代高通Adreno GPU、以及高通Spectra影像訊號處理器、 以提供真正的平台級晶片效能。此一全新系列平台的多樣化功能如下：

（1）高效能運算：第六代Kryo CPU旨在提供必要的運算能力與效能，以解決下一世代汽車數位座艙的運算需求，支援多款虛擬機，提供跨域整合所需的隔離。

（2）豐富的圖像及多媒體支援，打造車內沉浸式體驗：隨著隨選媒體消費及OTA應用內容的擴張，下一代車輛將配備多個高解析顯示器，做為媒體、導航、高解析度儀表板之用，此外仍須搭載多個低解析度顯示器，例如符合相關安全要求的柱式或鏡式顯示器。第四代系列平台優化了最新一代Adreno GPU，支援高效能、低功耗的圖像、影音以及顯示處理器，可在不同顯示器上產生高解析度影像，提供乘車者3D圖像視覺，在不同螢幕上都能享受娛樂內容。乘客既可在不同顯示器上共享相同的娛樂內容，也可獨享專屬的高解析螢幕及媒體內容。此一系列平台具備增強型像素處理功能，可支援多個高解析鏡頭匯入，經過拼接與處理後，提供車內或汽車周圍的視覺化影像。此外，此一系列平台透過串列介面可支援最多16個鏡頭影像的匯入，透過乙太網路界面可再額外支援更多攝影鏡頭。視覺與多媒體處理器在效能和安全上均予提升，以便提供未來座艙全方位的媒體體驗，同時保障乘坐者的安全與舒適。

（3）高度直覺的AI體驗：運用先進的AI引擎支援駕駛與乘客的個人化設定、車內虛擬服務、自然語音控制、語言理解、駕駛監控及乘客偵測。AI引擎也提供一個促進持續學習及適應使用者偏好的系統，不限於媒體或影音娛樂內容，也可進行座椅和後照鏡的定位調整、HVAC空調控制、個別座椅溫度設定，聲音內容及音量，以提供駕駛與乘客一個最能滿足其偏好及車輛環境的介面。

（4）情境感知及安全強化功能：打造智慧、不受干擾的駕駛輔助系統，包括車內監測、兒童與乘客偵測、藉由物體偵測提供路側安全的超高解析環視監控。運用AI引擎及ISP模塊，此一系列平台也可整合車內及車外鏡頭，提供基礎設施以確保乘客的安全與舒適。安全基礎設施可涵蓋主要運算模塊，並透過整合式安全管理程序進行強化，提供跨域融合所需的更高等級ASIL（汽車安全整合層級）。

（5）沉浸式音訊 ：提供卓越音訊體驗，包括替每個使用者量身打造的個人化多音區、清晰的車內通訊及主動降噪與回音消除，第四代平台整合的強大音訊子系統可提供引擎及道路噪音抑制功能。

（6）連線支援：預先整合可支援WiFi 6及藍牙5.2，提供頂級車內無線體驗，包括熱點、高速電競、以及手機鏡像技術如無線Android Auto™。

（7）支援車載資通訊系統與蜂巢式車聯網（C-V2X）：預先整合支援C-V2X技術的高通Snapdragon™汽車5G平台，提供高頻寬所須的無縫媒體串流、OTA無線軟體更新，以及數千兆位元的上傳與下載能力。

（8）軟體支援：具可擴展性及多重開發板支援套件的軟體架構，以利支援上層作業系統（HLOS）及應用程式架構及組合：Android車載嵌入式作業系統及Google汽車服務系統（GAS）；Linux、Yocto及車規等級Linux （AGL） 、阿里作業系統（AliOS）支援的斑馬車載系統（Banma）、webOS 車用系統以及其他AOSP（安卓開源計畫）相關組合；實時作業系統（RTOS）：黑莓 QNX 和QNX OS安全版，Green Hills Software INTEGRITY和u-velOSity，以及WITTENSTEIN高整合系统SAFERTOS；Hypervisors管理程序：黑莓QNX Hypervisor和QNX Hypervisor安全版，Green Hills Multivisor和u-velOSity，以及OpenSynergy COQOS Hypervisors；Linux 容器化技術（LXC和其它容器化技術），包括支援虛擬化和容器化的組合，在混合架構中滿足儲存、效能、功能安全以及隔離需求。

高通技術公司的整合式汽車平台正持續提升高通在車載資通訊、車載資訊娛樂、車內連線等領域的業務成長，接單總金額已逾80億美元。全球25大汽車製造商之中，高通技術公司已贏得20家的車載資訊娛樂及數位座艙訂單。高通技術公司將持續與眾多車廠及主流供應商合作，將下一代技術實現於車輛之中。

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal手持第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台。（高通提供／黃慧雯台北傳真）

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示：「汽車製造商為客戶創造獨特、差異化、品牌化體驗的需求日益成長，數位座艙已成為此一體驗的代名詞。藉由第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台，我們致力於提供業界最先進的數位座艙解決方案，以便打造全新駕駛、乘客、後座娛樂及情境感知體驗；同時透過融合運算、效能、人工智慧及安全，解決車廠邁向區域運算架構的轉型需求。我們將持續支持汽車製造商在多樣化市場區隔中擴展強而有力的汽車座艙，並協助車廠將先進車載資訊娛樂技術予以普及，期望能讓每一次駕駛及乘坐體驗更安全、舒適、並更加個人化。」

全新的數位座艙系列平台預計於2022年開始量產，廣大的汽車生態系可採用第四代高通Snapdragon汽車駕駛座開發套件進行評估、展示並開發解決方案，此一開發套件預計將於2021年第二季提供。

(科技)