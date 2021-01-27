中正紀念堂內大廳放置蔣介石銅像，國防部3軍儀隊駐紮致敬行之有年，時力立委邱顯智今日表示，主管機關文化部應自行決定裁撤儀隊，不要再等跟國防部研議。藍委林為洲也主張裁撤，但認為應讓相關單位研議後決定，藍委溫玉霞說，這不該是一兩個人說了算，民進黨團總召柯建銘酸「等一下邱顯智又要發臉書了，他整天在這裡作秀。」

邱顯智質疑，3軍儀隊現在還要在中正紀念堂館內向蔣介石致敬？不論是228家屬或是一些民間聲音都有意見，促轉會也建議把儀隊安排到戶外。文化部長李永得回應，儀隊是屬於國防部主管，所以要再跨部會研議。

民進黨總召柯建銘 (吳家豪攝)

林為洲認為，很多人去參觀就是要去看儀隊表演，至於要室內還是室外，就讓文化部去研議，但現在是討論文化部管理的建物，邱顯智要文化部去答應其他部會的業務很奇怪，建議輪到審查國防部預算時再來問。

邱顯智表示，若國民黨主張要辦這樣的活動，可以在國民黨部辦，但現在是在談公營造物，228家屬都主張要移除蔣公銅像了，現在國防部又在那邊辦儀隊表演，此時藍委李德維忍不住回應「就讓部會去研議阿。」

柯建銘指出，如果現在沒共識，到時候又要表決，民進黨不挺又很奇怪。邱顯智說「那你應該挺我啊。」林為洲表示「老實說我也挺你啦，可是讓相關單位去協調比較好，你現在要文化部馬上決定？」柯建銘忍不住批評「時力在這邊又在搞作秀。」

邱顯智不理睬，接續表示，促轉會已經請文化部做此要求，文化部自己決定就好，否則到時候國防部若否決，是否此事又要再拖20年？

溫玉霞表示，無論是促轉會或是文化部，都只是幾個人的意見，但很多僑民和偏鄉民眾，就是喜歡看儀隊表演，為何要因為幾個人的好惡就要把表演拿掉？建議讓相關單位自行協商。

柯建銘表示「等等沒意外的話，他(邱顯智)的臉書又要操作了」、「反正(邱顯智)就是這樣嘛」，「大家好好討論沒關係，不要再透過臉書，之前講礦業法講得很懇切，結果這兩天在臉書修理我」、「不要再搞那一套了。」

此時林為洲出面緩頰「不然文字修改一下，你想怎麼改？」邱顯智主張「不要再會同有關機關」，柯建銘聽完表示「當然要會同阿。」林為洲也說「但這明明是好幾個機關在管的事情」，溫玉霞認為，不能因為一、兩個人的意見就刪掉吧，這不合理。

由於當下沒有共識，於是立法院長游錫堃決定休息5分鐘，現場立委於此時繼續溝通。之後游錫堃裁示，經過討論後，本案(413案)修正通過，儀隊是否裁撤，讓相關部會研議處理。

(中時 )