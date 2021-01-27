惠特現增折價21.74％發行 現增價126元 15:202021/01/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Mini LED設備廠惠特（6706）現金增資完成定價，發行價格訂為每股126元，以惠特發行500萬股計算，透過現增可望募得6.3億元資金。 惠特董事會決議現金增資定價126元，比較惠特27日收盤價161元，約當折價21.74％，總計發行500萬股，其中75％由原股東按照比率認購，15％提撥員工認購，其餘10％則對外公開承銷，以惠特發行的股數計算，這一筆現金增資可望募得6.3億元資金。 自行車雙雄 早盤股價狂飆逾5％ 美國去年房市續熱 11月房價年增11％ (工商 ) #惠特 #現金增資 #現增 #折價 #定價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》穩懋電動車閃光 外資升價至520元 11:252021/01/27 財經 凱美 去年獲利年增70％ 04:102021/01/27 證券．權證 併購製造業 放寬股票加現金 04:102021/01/27 金融．稅務 飼料漲影響豬價 立委喊超前部署 04:102021/01/27 生活新聞 亞馬遜 波士頓增聘3千員工 04:102021/01/27 全球財經 家樂福聚福納財 200款好酒表心意 04:102021/01/27 產業特刊 《生醫股》上櫃新兵猛 威健生技蜜月飆漲18％ 10:002021/01/27 財經 NRE拚新高 智原全年營收看增兩成 04:102021/01/27 證券．權證 情人看招！台北福華餐飲住房有優惠 09:062021/01/27 生活 中鋼去年業績拉尾盤 Q1更旺 04:102021/01/27 證券．權證 「兩岸史話」增闢新單元 09:572021/01/27 兩岸史話 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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