Mini LED設備廠惠特（6706）現金增資完成定價，發行價格訂為每股126元，以惠特發行500萬股計算，透過現增可望募得6.3億元資金。

惠特董事會決議現金增資定價126元，比較惠特27日收盤價161元，約當折價21.74％，總計發行500萬股，其中75％由原股東按照比率認購，15％提撥員工認購，其餘10％則對外公開承銷，以惠特發行的股數計算，這一筆現金增資可望募得6.3億元資金。

(工商 )