喜迎農曆春節，台南市麻豆區公30日上午9點，將在公所前廣場辦理「牛年鴻運，牛轉錢坤，贈聯賀新春」活動。今年因應疫情，特別將舉辦地點移至公所前廣場，搭配人流管控進場，確保民眾有足夠空間做好社交距離，現場並配合防疫規範，備有酒精消毒、額溫測量及實名制登記，做足防疫準備，盼在緊繃疫情中，仍為民眾帶來新春氣氛。

過去農曆年前，區公所總會在麻豆文化館前辦理贈春聯活動，邀請書法家現場揮毫春聯，不論是傳統的對聯式春聯，亦或是書畫兼具的創意春聯，都造成大批民眾排隊索取，場面非常熱絡。今年也不例外，邀請了鄭哲翔、湯素真、陳君天、陳春良及方俊傑等5大名師在活動場內進行現場揮毫，邀請民眾一起欣賞名師筆尖的行雲流水。

今年現場以發號碼牌方式讓民眾索取，限量100名；活動場外也有準備名師提前寫好的春聯供民眾索取。

麻豆區長孔慶瑤表示，因應疫情變化，今年將贈春聯活動地點更改至公所前廣場辦理，確保民眾有足夠空間保持社交距離。活動現場並進行人流管控，全面減少人群接觸，以降低風險。

另外，公所特別派請里幹事分送祝福春聯贈予轄區獨居長者，期望在疫情期間讓長者也能充分感受農曆年前的喜悅，減輕疫情緊張感。

(中時 )