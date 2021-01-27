台南市水交社文化園區保留8棟將校級的日式宿舍做為主題展館，園區滿片隨風搖曳的紫葉狼尾草及細葉芒，紫紅色的草梗和彎垂的紅棕色花穗，讓人猶如身處異國浪漫氛圍，不但成為熱門打卡熱點，也是絕美婚攝祕境，但近來發現不少拍攝婚紗者任意折毀花木及占用公廁，文化局表示，將實施免費登記制度，入園拍照需先登記，加強管理。

文化局指出，水交社園區自開幕之後，愈來愈多人拍攝商業或非商業攝影，但遊客一多、問題也隨之而來，不少民眾為了拍美美的照片，隨意攀折景觀草或是私占公廁，破壞公物亂象頻生。為避免這類情事影響到其他遊客參觀權益、人潮動線及園區活動進行，將針對個人婚紗、攝影研究等團體實施非商業攝影登記制度，提供免費申請登記。

文化局強調，拍攝團體可於拍攝日當天逕向園區遊客中心現場登記，園區人員將不定時進行現場查核工作，如有未登記、影響遊客安全或破壞園區設備之情事，園區得立即制止拍攝。文化局也呼籲民眾發揮公德心，共同愛護園區環境設施，觀賞古蹟「不踩踏、不動手」。

(中時 )