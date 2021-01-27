經過數月的爭論後，德國卡車製造商MAN決定在明年底前在德國裁員3500人，遠低於原先規劃。

根據周二的決議，Plauen市的150名員工和奧地利Steyr市的2200名員工，兩處工廠都排上議程，董事會可以審視所有選項，包括關閉或出售。

MAN原先規劃對德國和奧地利的3.6萬名員工中裁減9500人，其中5600人將來自原慕尼黑私家轎車工廠、紐倫堡柴油引擎工廠和Salzgitter市的零組件工廠。

在歐盟氣候提議壓力下，MAN要朝向轉型，在電動和氫驅動領域朝向領先的商用車製造商。

MAN執行長Stimoniaris表示，決議文件確保了工作職位和公司的未來，對研發和個別工廠的投資已經確定。

MAN已經衰退多年，歐盟氣候協定規定，卡車到2025年應該減少15%二氧化碳排放，2030年要來到至少30%；除此之外，新冠疫情也對卡車銷售帶來壓力。

(時報資訊)