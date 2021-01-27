高雄市議員黃捷罷免案2月6日舉行投票，昨（26）日黃捷與民進黨立委、議員一起站上街頭，宣傳反罷免。今上午進議會上班前，她再度現身路口，呼籲鳳山市民投下「不同意罷免票」。不過陣仗一字排開，都是民進黨人士，也讓網友忍不住批說，「明明掛無黨還成天跟這些綠的混」，但也難怪黃捷要離開時力，「因為資源差太多了」。

今日上午7點，民進黨立委許智傑、議員張漢忠，以及在地里長陪同黃捷上街，在曹公路、光遠路口向市民問早。黃捷在臉書表示，距離投票剩下10天，仍每天繼續努力、繼續拚，相信踏實努力的成果，鳳山人一定看的到，並號召大家2月6日投下不同意罷免票。

民進黨立委許智傑，陪同高雄市議員黃捷上街宣傳反罷免。（圖／摘自黃捷臉書）

不少支持者留言替黃捷加油打氣，喊話「鳳山人絕不辜負好女才」、「這麼優秀人才！！一定要讓她留在鳳山」，謝謝她關注性平觀念和性平法治議題，不管結果如何，問心無愧最重要，至於努力的議員，市民一定會幫忙留下來。

對於黃捷離開時代力量，轉而與民進黨友好，不少網友認為，當初若沒有時代力量，黃捷根本選不上議員，根本是把時力當跳板，且明明掛無黨籍，還成天跟綠營混在一起，「您很認真，但莫忘初衷很難嗎？」「難怪要用人頭黨員這招逃離時力，因為資源差太多了」。

(中時新聞網)