此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位。（呂妍庭攝）

嘉義市立美術館去年9月嶄新登場，今27日迎來誠品書店限定店進駐，店內提供逾千款由國外時尚大師設計的特色繪畫書寫文具十分吸睛，久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫更是一大特色，一開幕就吸引不少人慕名而來。

誠品書店10年前從嘉義市撤店，讓許多嘉義人感到遺憾，今重新回歸的誠品書店選在剛開幕不久的嘉義市立美術館落腳，開幕活動上，嘉義市長黃敏惠開心宣布「誠品回嘉了！」，並感謝所有努力促成這件事的幕後英雄們。

黃敏惠說，「嘉義市不缺少美，缺少發現」，強調時尚就是跟生活結合，讓生活過得更美好，而誠品書店嘉義美術館限定店是一個閱讀好書、接近美術館、接近嘉義畫都最直接的入口，還打趣地說，「進來誠品最麻煩的事，就是想把所有的東西都搬回家，因為非常精采」，邀民眾用滿滿的熱情，一起來「嘉」享受畫都的氛圍。

誠品書店資深協理張曉玲形容到嘉義設點是回到熱情又溫暖的家，表示10年前離開嘉義後，一直持續在評估要不要再到嘉義展店，直到去年屏東總圖開幕時遇到嘉義市文化局局長，透過文化局及美術館的促成，認識島語未來的執行長葉欣芝，今天書店才有如此美麗的呈現，表示會配合美術館的策展進行主題書展，讓誠品變成活潑又動態的書店。

此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，呼應嘉義「畫都」人文歷史及美術館特色，其中最受矚目為精選「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與德國百年書寫品牌輝柏聯名設計專業繪圖文具盒「KARLBOX」，全球限量2500組，要價9萬9000元，今就被訂走兩組。

誠品書店近年來持續以多元型態開展實體閱讀場域，而以限定店形式接續進駐的店點皆各有特色，今天開幕的嘉義市立美術館限定店也有專屬活動，此外，限定店營業時間從每周二至周日上午11點至晚上9點，周一休館，春節期間休除夕及初一兩天，其餘時間皆開放營業，歡迎民眾利用閒暇之餘，來「嘉」與閱讀進行一場美好的邂逅。

開幕活動上，嘉義市長黃敏惠開心宣布「誠品回嘉了！」。（呂妍庭攝）

此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位。（呂妍庭攝）

此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位。（呂妍庭攝）

牆上嘉義意象壁畫為藝術家梁紹偉的作品。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

此次誠品進駐嘉義市立美術館開展期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )