曾擔任過2屆立委的市議員謝明源，和市長盧秀燕及大甲鎮瀾宮董事長顏清標都曾是立法院同事；他回鍋參選市議員並擔任民進黨團總召，率領的團隊將監督昔日同事盧秀燕的市政，並和顏清標的女兒顏莉敏共事；回首來時路讓謝明源覺得人生真是何處不相逢。

台中市議會民進黨團新任總召謝明源27日正式走馬上任，國民黨籍台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏特前往道賀！謝明源看到顏莉敏時有感而發說，他曾在一個場合遇到顏莉敏的父親顏清標；顏清標說謝明源以前跟他是立法院的同事，現在是跟他女兒當同事，真是世代情，兩人忍不住都笑了出來。

謝明源說，他1997年就擔任過小台中市議會民進黨團的總召，當年市議會42位議員中，民進黨團議員只有11位，他還代表民進黨參選過正、副議長，因人數太少敗北；現在又擔任黨團總召，目前的團隊不僅年輕化，且學歷高、問政犀利，肩負起監督市政的重任。

謝明源指出，他以前還跟同黨的現任市議員江肇國的父親江正吉是同屆市議員，和副總召賴佳微的父親賴穎鋌也曾是市議會的同事，人生真的太有緣了。謝明源在政壇數十年，有意讓女兒謝家宜來繼承衣缽，世代交替傳承他為民服務。

(中時 )