做境外生意，三業中保險業輸最多。據金管會統計，銀行的國際金融業務分行（OBU）2020年前獲利36億美元（約合新台幣1,038億元），比前一年成長9％多；證券的國際證券分公司（OSU）去年稅前亦賺1.84億美元（約新台幣53億元），成長近23％，只有保險的國際保險分公司（OIU）去年稅前僅賺286.6萬美元，即連新台幣1億元都不到。

且OIU獲利是含再保業務，若只看壽險OIU，因為新冠肺炎造成邊境管制，外國旅客難入境，全年業績衰退58％以上，壽險OIU全年稅前獲利260萬美元，比前年衰退81.9％；產險OIU去年更是虧損72.4萬美元，前一年則是稅前賺96.1萬美元，主要是產險理賠本來就波動較大。

金管會早期希望金融業不止經營國內市場，亦要打國際盃，去各國布局，同時也可經營境外業務，如銀行的OBU，即是要讓境外資金將台灣作為資金調度中心，且因為發展最早，最具規模，近期金管會則是認為OBU其實很多都是台商在境外的公司、甚至是紙上公司開戶，已開放國內企業可在OBU上開貿易、外幣授信帳戶。

據金管會統計，銀行的OBU總資產在2020年底已達2,223億美元（即約新台幣6.34兆元），較前一年成長6.3％，稅前獲利則約新台幣1,036億元，約占國銀獲利的三成，也是銀行、保險及證券三業境外業務規模最大、獲利最高者。

至於證券的OSU業務主要是外幣有價證券的經紀、自營及財富管理等業務，據金管會統計，目前共19家券商獲准開辦OSU業務，2020年業務量是1,747億美元（即逾新台幣5兆元），較前一年成長7.5％，但證期局表示，主要都是券商的自營部位，進行外幣債券交易等，去年OSU稅前獲利1.84億美元，即有賺到約新台幣53億元，比前一年成長22.7％。

而壽險業雖然有15家獲准開辦OIU業務，去年只有五家公司有業績，即國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽與全球人壽，若含續期保費，則2020年壽險OIU業績有5,910萬美元。

(工商 )