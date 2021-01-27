羅大佑推出最新概念LIVE專輯發行《二零二零八月宜花東鹿記》。（種子音樂提供）

音樂教父羅大佑去年8月展開「宜花東鹿戶外直播巡演之旅」，並在今（27日）推出《二零二零八月宜花東鹿記》LIVE 概念專輯，以專輯紀錄的形式，給予這場旅程一個時代意義，有感於疫情影響世界，也衝擊音樂人的演出方式，他去年帶著音樂與敬畏祈福之心到鹿港小鎮拜天地、到台東感謝山海，到花蓮港邊吟唱遊子歸鄉，最終站來到宜蘭回憶童年，回歸音樂初心。

羅大佑在巡演與專輯籌備過程中，發現自己在從醫與音樂創作有一個共通點－都在找尋「原因」！找尋生命中存在萬事萬物的原因的同時，對生活也產生了新的體會與觀點，而這些生活中的體悟又轉化為創作的能量，如同這4場戶外巡演及LIVE專輯的誕生，有別於一般專輯，記錄著關於2020年疫情下所因應而生的「宜花東鹿戶外直播巡演之旅」，更是一張羅大佑「收錄生活、探究其因，記錄時代」的全新創作。

專輯中收錄羅大佑精選出的25首經典改編作品，包括在鹿港天后宮演唱的〈鹿港小鎮〉、在雨的宜蘭山中小學彈唱的〈望春風〉、在台東山海之間演唱的〈海上花〉等。其中他在演唱〈鹿港小鎮〉這首歌時，現場群眾激情四射的氛圍中，有歌迷激昂表白的「我愛你！」三個字也收錄在專輯中，成為曲目的粉紅驚喜。

製作人朱敬然提及「宜花東鹿」巡演時因應不同城市的風俗人情作了曲目改編，不僅是為了與在地文化、自然人文產生獨特的呼應，也計劃性地將演出現場的收音麥克風，以環繞的方式朝向觀眾收音，將現場觀眾的直覺與反應收錄起來，而這些聲音除了真情告白，細聽之下還會在其他歌曲中聽見風聲、笑聲、雨聲，攤販的吆喝聲及當天觀眾的掌聲與對話聲，成為這張 LIVE 概念專輯最珍貴的紀實。

羅大佑推出最新概念LIVE專輯發行《二零二零八月宜花東鹿記》。（種子音樂提供）

(中時 )