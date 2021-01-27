兩岸開戰感受度創11年新高 街訪民眾吐真實心聲

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）25日表示，拜登政府將拿出耐心來處理美中關係，中國駐美大使崔天凱、外交部發言人趙立堅兩人26日都予以回應，論調皆相對正面。港媒評論直言，莎琪的言論讓美中關係離「政策轉彎」又近了一步，台灣若不趕緊搭上兩岸復談順風車，未來將更受制於人。

香港媒體《中評社》今日指出，針對莎琪的發言，崔天凱回應，有耐心是好的，但光有耐心還不夠，還要有理性與誠意，希望美方能利用時間好好回顧近年的對華政策，找到問題所在，採取積極的、建設性的、向前看的、符合當今實際的做法；趙立堅則回應，希望美方吸取教訓，與中方聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康、穩定發展的正確軌道。

評論表示，莎琪的言論表明，拜登政府願意改變川普政府的一些政策，從崔天凱、趙立堅的回應，亦可見中方對此的期待。既然美方已推出「耐心說」，那麼中方也將持續觀察美方行動，一方面留下空間，一方面繼續按自己步調推進既定工作。

評論並分析，白宮拋出「耐心說」，離「政策轉彎」又近了一步；然一旦「政策轉彎」，台灣將首當其衝，誠如亞太和平基金會首席顧問趙春山所言，今年是美國政策一個重要關鍵點，拜登不排除與中國展開多方面合作，台灣若不抓緊機會，搭上這輛「兩岸復談最佳契機」順風車，未來恐將更受制於人、處境更被動。

(中時新聞網)