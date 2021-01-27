勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助中高齡者穩定就業，2017年起成立「企業輔導團」協助企業運用中高齡勞動力，發展人力運用策略，穩定中高齡及高齡者在職員工續留職場，增加中高齡及高齡者就業機會，至今已輔導近800家中部地區企業。

中高齡員工高達3成的金統立工業，向中彰投分署申請「企業輔導團」，及「中高齡者職務再設計計畫」等協助，在該公司全體人員的努力下，於2018年獲得「國家品質獎」，成功打造幸福企業。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，因應高齡時代的來臨，預計4年後將進入超高齡社會，代表著每5人就有1人是高齡者，也象徵一個勞動力新時代即將到來。

為協助公司及早調整人力策略，並鼓勵公司進用中高齡求職者，協助中高齡求職者延後退出職場，未來分署將持續擴大推動「企業輔導團」，打造中部地區成為友善職場環境，讓各企業單位能善用中高齡及高齡人力資源繼續發揮優勢。

金統立工業製造的手工具產品以金屬製品居多，完成品每箱的重量約20-30公斤，該公司希望解決中高齡員工體力負荷重且容易受傷的問題，經中彰投分署「企業輔導團」輔導委員至該公司部門工作現場了解中高齡員工實際的問題及需求，提出改善方向及建議後，協助公司同步申請政府「中高齡者職務再設計計畫」。

購置各式輔助工具，例如放大鏡尺、升降台車等，有效減輕中高齡員工體力負擔與改善工作環境，不僅提升工作效能，進而降低生產成本。

另外，金統立工業也參與政府各項人力提升訓練計畫，鼓勵同仁參與進修課程，加強專業知識技能、改善產品品質、提升生產效率，讓中高齡員工具多元能力與觀念，更能與新世代接軌，提高職場競爭力。

金統立工業表示，該公司在地深耕35年，許多員工從年輕陪伴公司成長到現在，中高齡員工不論在經驗、穩定度以及解決問題能力上，皆有不錯的表現，所擁有的經驗是無價的，未來也需要借重他們將經驗與知識傳承給新一代員工。

金統立工業感謝中彰投分署「企業輔導團」的協助，為中高齡員工打造更好的友善工作環境，讓員工可以永續職場，經由公司老、中、青3代共同努力，讓傳統產業品牌發光發熱，也讓員工更有向心力，共同創造勞資雙贏。

(中時 )