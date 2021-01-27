澳洲駐台辦事處今天宣布，澳洲新任駐台代表露珍怡女士（Jenny Bloomfield）將於2月1日正式上任。露珍怡為資深職業外交官，2011-2014年擔任澳洲駐希臘大使，兼任阿爾巴尼亞、保加利亞和羅馬尼亞之非常駐大使；在坎培拉服務期間曾任澳洲外交貿易部中東處處長、人權和性別平等處處長，最近曾任澳洲外交貿易部位於墨爾本的維多利亞州辦公室主任。

露珍怡代表擁有澳洲蒙納士大學國際關係碩士學位，並取得澳洲墨爾本大學法律優等學士學位、文學士和政治學文學士學位，嫻熟中文、日語、希臘語、法語、西班牙語、義大利語和波斯語。

澳洲辦事處指出，台灣是澳洲重要的貿易夥伴。我們的夥伴關係為澳洲和台灣的企業創造商業和投資，也為雙方的人民創造就業機會。澳洲和台灣的民間連結日益緊密，包括在藝術、文化、教育、科學、旅遊和運動等方面。

澳洲辦事處進一步指出，作為印太地區民主成員和緊密的貿易夥伴，澳洲和台灣有許多共同之處。澳洲是台灣長期、可靠的能源、資源和服務供應來源。我們的貿易總額於2019年達200億澳幣 (4,000億台幣)，同年雙向投資超過270億澳幣(5,400億台幣)。 我們共同的利益涵蓋：教育和職業技能、能源創新和投資、生技、智慧城市以及多邊事務等領域。

澳洲和台灣的民間關係日益緊密。澳洲是台灣第二大最受歡迎的留學目的地。 澳洲已經核發了250,000份簽證給台灣年輕人來澳洲生活和工作。除此之外，自2015年以來，澳洲政府推動的新可倫坡計畫，共提供37個獎學金和1,007個移動力補助金給澳洲大學生來台灣進修或實習。

澳洲辦事處強調，近期以來澳洲和台灣致力於應對新冠肺炎疫情的衝擊。台灣領先世界的抗疫經驗在澳洲和國際社會皆大獲好評。疫情的挑戰更加深化我們之間的合作。

(中時 )