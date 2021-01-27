各國新冠肺炎疫情仍不見底，交通部觀光局預估今年國際旅客恐續創42年來最低，當旅行業風雨飄搖之際，一場內部風暴也在成形，有意角逐旅行公會全國聯合會理事長的台北市旅行公會理事長吳志健，被底下過半數理事連署罷免，牽動下周的改選投票。知情人士指出，全聯會理事長幾乎可以左右觀光政策，連結到的政商人脈驚人，如今旅行業進入寒冬，職務的影響力更是加倍。

旅行公會全聯會將於2月4日進行改選，現任理事長蕭博仁尋求連任，挑戰者則為今年5月將卸任的吳志健。根據全聯會的會員代表席位分配，台北市由於旅行社家數最多，因此178席分得66席，其餘縣市則有新北10席、桃園11席、台中23席、台南11席、高雄21席、金門2席、馬祖1席、台灣省（其他縣市）33席，光台北市就佔了3分之1以上，擁有先天優勢。

依照慣例，北市旅行公會36名理監事可直接保送全聯會成為「當然代表」，另外30席則由理事長指派，但傳出吳志健為穩住66票，將15名理監事在全聯會的代表位子撤掉，其中包括監事會主席與3名副理事長，換成自己人上位。

此舉引發理事不滿，北市旅遊公會18名理事中，有過半數連署要罷免吳志健，被撤換的15名理監事也決定與吳對簿公堂，告上法院。

罷免吳志健的發起人、萬商旅行社總經理朱永達說，現任理事長為了大位，犧牲掉15名理監事的權益，大家當然要為自己討公道，幹部都是全台北1700多家業者選出來的，不能無故換掉，現在北市旅行公會18名理事中，有過半數簽署了罷免，依規定吳要召開臨時理監事會，至今沒有下文，被置之不理。

吳志健則回應，有聽聞理事對他提出罷免，但發起罷免的資料不齊，被公會退回，他後來也沒再聽說後續。他強調，被換掉的是第6屆代表，任期去年9月18日已到期，要換成第7屆的人上任，名單自然不一樣；此外，北市旅行公會送全聯會的名單，「沒有當然代表存在的問題」，這也是理事會11月24日的決議，66席皆授權由理事長指派。

有業界人士透露，旅行公會全聯會代表業者向政府爭取紓困，所有觀光政策都是全聯會在談判，尤其疫情期間，可以發揮的舞台很大，理事長的職務或許賺不到錢，但可以直通交通部長、甚至是行政院長，在江湖上很有地位。

旅行公會全聯會創會時期是陳水扁當政，受時任陸委會主委蔡英文所託，率先到大陸談開放小三通，組織深耕兩岸已久，當年連戰到大陸的破冰之旅，旁邊站的就是全聯會理事長。而理事長前往大陸，對岸接待的層級相當於省旅遊局長，可見該職務能拓展的人脈超乎想像。

(中時 )