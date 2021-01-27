新年福袋這兒買！玉山信用卡推出「玉山Wallet新春福袋」活動，自2021年2月17日上午10：00至2月20日止，玉山信用卡卡友以紅利點數500點或1,000點即可線上購買限量幸運福袋(兩款福袋各限量5萬包，每人最多可購買2包不限款式)，除了有機會獲得超商購物金及咖啡、零食等兌換券，更有機會帶走吹風機和行李箱，還有最高1萬點的紅利點數刮刮卡，快來試試手氣拿好禮。

此外，為讓卡友快速累積紅利點數後，可以線上購買「玉山Wallet新春福袋」，即日起至1月31日使用玉山Wallet條碼付，不限金額及通路累積消費達5筆並完成活動登錄，即獲贈500點紅利點數，讓卡友們開心拿好禮，喜迎新年！

玉山Wallet APP為提供卡友貼心便利的用卡服務，首創即時綁卡、即時核卡、卡片管理等創新服務，有效提升支付體驗，深獲市場好評，2020年更獲得有金融界「奧斯卡獎」之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎」最佳消費金融獎特優肯定，玉山Wallet APP已成為玉山卡友必備App，將持續朝向整合支付、生活及金融為一體的數位平台邁進。

春節將至，刷玉山信用卡享有多項春節旅遊優惠，2021年3月底前至Agoda、Expedia、Booking.com等訂房網最高可享15％回饋，另外以玉山Only卡於指定飯店、指定旅行社及餐飲消費最高可享13倍紅利點數回饋(等同於5.2％回饋)，玉山信用卡是消費生活首選。

(中時 )