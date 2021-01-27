工業電腦廠凌華(6166)攜手資策會及工具機集團友嘉，將位於新竹的岩田友嘉打造為全球首創的「5G專網＋AMR分散式群機智能未來工廠」，希望藉此合作示範促成更多異業結盟，打造為可輸出的解決方案，號召更多海內外傳統工廠加入智慧化行列。

三方今（27）日揭示在岩田友嘉所打造的智慧產線，展示工廠場內機台產線、機器人、自主移動機器人，運用資策會以5G獨立組網（SA）專網架構的聯網環境，透過即時邊緣通訊系統（DDS）進行自主運作、平行溝通，實現「群機智主」（Swarm Autonomy）目標。

凌華董事長劉鈞指出，此次三方聯手的最重要成果，並非5G專網或自主移動機器人（AMR），而是連結導入技術及設備的「串聯」技術。透過串聯整合AOI應用及5G MEC多接取邊緣運算等解決方案，可使裝置間互聯溝通難度大幅降低。

劉鈞認為，未來包括台灣、越南、甚至東南亞國家也能輕易建置5G機器人智慧工廠，符合全球第二生產基地板塊在中美貿易戰後，逐漸往東協地區移動的趨勢。希望未來智慧工廠相關帶來的商機，可貢獻凌華營收達3分之1。

友嘉總裁朱志洋指出，岩田友嘉引進凌華打造的智慧工廠後，AOI光學檢測使檢測時間減少25％、產品良率提高16％，生產成本降低逾20％。產線人員透過AR智慧眼鏡執行遠端協作，讓遠端專家進行實境即時指導，使工作效率提升15％、檢修維運成本減少20％。

朱志洋表示，未來友嘉持續將歐美品牌轉往台灣生產，導入關鍵性零組件在台生產後，可協助台灣廠商從原中價位產品往高階設備邁進，加上台灣資通訊整合能力，希望將台灣全球製造排名第7躍升至第5，出口排名自第5躍升至第3，協助台灣產業升級。

資策會智慧系統所所長蒙以亨指出，此次導入的5G專網應用，包括AOI影像檢測結合邊霧運算平台、AR智慧眼鏡及AMR自主移動機器人。未來盼能跨領域整合更多技術、擬定「智慧製造藍圖」，導入製程大數據即時分析等技術，朝為未來工廠建置數位智慧大腦邁進。

(時報資訊)