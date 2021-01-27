根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)在瑞士輕薄筆電2020年11月份以34.5%市佔率登上Windows機種排行冠軍，同時創下近18個月來銷售新高；年增率亦以7%成長大幅領先業界（均值-11%），並登上市場霸主之位。

宏碁積極深耕泛歐市場，瑞士更是宏碁位於歐洲的總部；一直以來，宏碁身為瑞士前三大輕薄筆電品牌之一，無論是Acer Swift輕薄系列或是Acer Spin翻轉系列，其便攜的設計、高效能的處理器及多模式的使用情境等功能，皆深受使用者青睞；宏碁更是長期致力研發創新產品，2020年全球發表會上推出全機抗菌輕薄筆電Swift 5，在疫情世代下，滿足消費者對於電腦產品的期待。

宏碁在美國市場去年也繳出亮麗成績，2020年美國商用及消費筆電市場年增率皆超越產業，商用筆電以119%成長率大幅領先業界（均值63%）近2倍，蟬聯美國商用市場前三大電腦品牌；此外，在消費筆電市場以30%年增率擴大市佔，超越2019年成績，顯見宏碁在美國筆電市場重要性與日俱增。

(時報資訊)