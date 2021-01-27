部桃疫情升溫，王品集團以「我們都是桃園人」的同理心，旗下10個品牌、20個桃園門店提供美食「應援」，推出外帶／外送優惠，將美食送到桃園鄉親的家中、辦公室，用美食為您加油打氣，做好防疫工作，齊心合力挺桃園、台灣終將戰勝疫情。

過去一年，王品同仁落實「安心」專案，獲得顧客認同，營收創下近年新高。近期雖受到疫情干擾，王品在桃園市12個品牌、28家門店近期內用略受影響，但外帶／外送增加，整體營運仍然維持平穩，消費者對外帶／外送方式詢問度變高，王品集團集合旗下10個品牌、20桃園門店聯合推出外帶／外送優惠，從燒肉、豬排、火鍋、烤鴨、鐵板燒、牛排…等各類美食應有盡有。

王品集團強調，每一份王品集團外送袋，除了品牌識別包裝，袋子上還有「安心卡」，詳細紀錄餐點製作人的姓名、製作餐點時的體溫、以及洗手步驟叮嚀、線上顧客滿意度調查，確保「消費者在家、在辦公室，也能安心享受在餐廳般的美食體驗！。

王品集團從2020年初率先推動「王品用心、您最安心」專案，全體同仁嚴守防疫四步驟：1. 門店人員含大廳服務、內場主廚每日營運前，落實執行量體溫、 戴口罩、勤洗手等消毒程序。2. 服務同仁在胸前配戴「今日體溫表」，確保「溫度看得見、用餐更安心」。3. 每60分鐘定時消毒桌面、座椅、餐具等各項用餐設備。4. 消費者入座前，座位區都以75％稀釋酒精完成消毒。

※王品集團桃園優惠內容※

1.夏慕尼新香榭鐵板燒(1／27日~2／28日) 中壢復興店、桃園中正店，外帶滿588元現折50元；Uber Eats外送同享優惠。

2.hot 7 新鉄板料理(1／27日~2／28日)中原家樂福店、桃園筷食尚店，三種套餐：激量原塊牛排、香煎黃金雞腿排、香煎雪花豚套餐，外帶均享85折。

3.聚北海道鍋物(1／27日~2／28日)桃園統領店，外帶500元現折50元。

4.品田牧場(1／27日~2／28日)中壢家樂福店，外帶9折，再贈100元折價券。

5.陶板屋(1月27日~3月1日) 桃園三民店、中壢中山店、八德大和店，外帶均享85折優惠。

6.原燒ONiKU(1／27日~3／31日)中壢元化店、桃園統領店、桃園台茂店外帶餐盒均享85折。

7.藝奇日本料理岩板燒(1／27日~3／31日) 桃園南華店，餐盒外帶享85折。

8.王品牛排 (1／27日~12／31日) 桃園同德店、中壢延平店，三種套餐：經典牛小排、黑松露菲力牛排、炙烤豬排，外帶85折。

9.石二鍋(1／27日~12／31日) 八德家樂福店、中壢中美店、中壢家樂福店、桃園春日家樂福店Uber Eats外送同步上線。

10.享鴨(1／29日~2／7日)桃園同德店，外帶滿600元，送蔥餅捲鴨肉乙份。

(中時 )