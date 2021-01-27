美國總統拜登今天（26日）簽署備忘錄，指示聯邦機構加強打擊日益抬頭的仇外心態，特別是禁止將新冠病毒與特定地理位置做連結，如在病毒加上「中國」與「武漢」等地標，避免種族歧視所造成的反撲。

美國總統拜登在備忘錄指示聯邦機構加強打擊日益抬頭的仇外心態，特別是禁止將新冠病毒與特定地理位置做連結，如在病毒加上「中國」與「武漢」等地標。

據《南華早報》報導，拜登在備忘錄中表示，「煽動性與排外性的言詞導致亞裔美國人與太平洋島國民眾、家庭、社群以及商業遭到仇視、處於險境之中」，這是不能接受的。

拜登進一步指出，透過政治領袖的行動，或者以病毒起源的地理標籤作為病毒命名的參考，這些行為反而強化了排外情緒；聯邦政府有必要認識到自身在其中所扮演的角色。拜登說，此類的言論不僅激起了毫無根據的恐懼、永久抹黑了亞裔與太平洋島國居民，更增加了對其的霸凌、騷擾，以及仇恨犯罪。

備忘錄指出，行政部門與機構必須確保官方行為、文件與聲明「不會展現或造成針對亞裔美國人以及太平洋島民的種族歧視、仇外心理以及狹隘心理」。

雖然備忘錄中並未直接點名任何一位，但拜登的前任、前總統川普一再使用像是「武漢病毒」、「中國瘟疫」以及「功夫流感」等詞彙形容新冠病毒所造成的疫情。就在2020年10月川普確診後的一周，他曾表示身體狀況很好，自稱「我打敗了瘋狂、恐怖的中國病毒」，並稱中國要為疫情付出極高的代價；不過川普這些言論，也因此引起許多針對亞裔的歧視與攻擊而受批評。

拜登在備忘錄中也特別點出，將近2百萬的亞裔美國人與太平洋島民提供了醫療以及其他服務，替美國減緩新冠疫情傳播有所貢獻。

(中時新聞網)