台北企業總工會理事長王裕文遭北捷員工踢爆，明明同為北捷員工，卻不處理工作業務、不進辦公室，還仗著理事長頭銜，未請假就私自外出，甚至透過關說，獲取較高的考績獎金，各種誇張行徑，簡直就是偷薪水的肥貓，對此，北捷回應，台北企業總工會過去是北捷工會的上級工會，依法提供王一整年時間處理總工會事務，王也強調，理事長職責只需處理工會會務，一切都明文記載於工會法規定內。

北捷指出，王裕文於2016年擔任台北企業總工會及台灣勞工總工會的理事長，當時北捷工會也在總工會旗下，儘管北捷工會去年11月已退出總工會，但王裕文仍可依工會法保障理事長任期，且他身兼兩個總工會理事長的職務，北捷還提供王裕文一年的公假，讓他全天辦理會務，差勤也自主管理，甚至不需進北捷辦公室辦公。

北捷表示，公司曾向北市勞動局確認工會幹部權利義務之適用情況，但勞動局回覆，依據工會法第36條規定，工會理事、監事在工作時間內，有辦理會務的需求，可與雇主約定，獲得一定時數的公假，且王裕文為前上級工會的理事長，因此仍具有任期保障，若要修改工會幹部駐會時間，就必須透過勞資雙方協商，才能增修。

王裕文也跳出解釋，有同仁質疑自己不進北捷辦公室辦公，是因為同仁對工會法還不太了解，其實理事長是駐在總工會，處理工會事務，一切都有依法辦理，對於指控自己利用關說，調整考績獎金的說法，他嚴正駁斥，並強調工會事務，皆有依北捷規定處理。

(中時 )