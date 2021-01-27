氣溫急凍，員警健康亮紅燈！本月9日，花蓮玉里警分局蕭姓員警追捕竊賊猝逝，隔2天，鐵路警察局花蓮分局和平派出所林姓員警突然抽搐倒地，仍在加護病房，今天再傳服務同派出所的蔡姓副所長，在派出所休息時沒醒來，同事發現緊急送醫仍不治，同事們相當哀痛。

鐵警局花蓮分局長鄭家昇說明，蔡姓員警原排定今明2天輪休，昨執勤到晚間6點，因天色已晚，留在派出所睡一晚，待早上返壽豐鄉住家。上午7時55分許，執勤員警發現蔡副所長沒有起床，呼喚也無反應，才發現沒有生命跡象，立刻用AED、CPR急救，並緊急送到國軍花蓮總醫院救治。

鄭家昇說，蔡姓員警沒有相關心血管病史，看起來也很健康，是否因天氣變化影響，仍需近一步了解。經醫院氣切急救後，蔡仍無法恢復自主呼吸心跳，於10點12分家屬同意放棄急救，不幸離世。

蔡員（52歲）、專科警察班第6期畢業，從警32年、已婚育有1子、1女，平日工作表現優異，與同事相處融治，是長官及同事眼中認真的好警察，發生憾事大家都深感不捨。

另外，同個派出所的林姓鐵警於本月11日昏迷，目前還在慈濟醫院加護病房，尚未脫離險境。針對人力部分，鄭家昇說，目前人力可以調度、支援，不影響執勤勤務。

(中時 )