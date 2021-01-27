過年春節期間將有5萬人潮返台，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天用「難關已過」來形容這一波返台過年人潮可能帶來的檢疫及防疫壓力測試，他說，檢疫第一關台灣挺過去了，明天過後入境人數就會大降，春節檢疫量能沒問題。

海外國人趕回台過年的「搶床」人潮，一度讓國內的防疫旅館大爆滿，一床難求，但指揮中心最新統計顯示，返台高峰已經過了。

陳時中表示，這波過年返台人潮，迄今累計檢疫人數約4萬3千多人，今天還會再高一點，但距離他先前預估的5萬人相去不遠，而在1月14日（15日開始加嚴實施一人一戶檢疫）出現最高峰的單日5千7百多人之後，入境檢疫難關已過。

陳時中指出，統計顯示，明天入境人數會降得很多，單日僅剩1千人左右，出去的多、進來的少，國內因應農曆春節的檢疫量能沒有問題，指揮中心未來也會持續布建、集中檢疫場所會持續增加。

至於目前的全台防疫旅館空房數，中央流行疫情副指揮官陳宗彥說，截至昨日為止，入境防疫旅館的使用率達76%，還有4千8百多房，且這幾天每天都還有上千間房可以訂，入境人潮預估今天應該是最後一波了，會有超過2千多人入境，明天過後就都低於千人以下入境。

至於，有專家建議，在防疫旅館檢疫期滿，應該都要採檢才能避免有破口，對此，陳時中表示，檢疫期滿要不要採檢，一直都是指揮中心被討論的議題，不過，目前檢疫期滿有相關個案採檢出來都是陽性，但因為Ct值高，專家認為是死亡的病毒片段，培養不出來，加上國際期刊報告，發病後十天病毒驗不出來，27以上的病毒，相關病毒也驗不出來，本土研究也是如此，在目前來說，還沒考慮要來做檢疫期滿的普篩。

(中時 )