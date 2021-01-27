全宇昕科技2／1上櫃掛牌 15:492021/01/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日指出，全宇昕科技公司（6651）預計於2月1日上櫃掛牌，當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請全宇昕科技公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，108年度之營業收入為10億1,038萬元，稅後淨利為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。109年前三季之營業收入為8億4,760萬元，稅後淨利為7,654萬元，每股盈餘為2.65元。 威健生技 27日每股26元上櫃掛牌 《港股》科技股急跌 恆指開高走低 (工商 ) #全宇昕科技 #上櫃掛牌 #上櫃 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超豐去年每股淨利4.68元 04:102021/01/27 證券．權證 《櫃買市場》今年上櫃IPO家數目標22家 12:332021/01/27 財經 《通信網路》中華電2021年每股獲利上看4.4元 08:362021/01/27 財經 《電機股》亞德客-KY接單熱 去年每股賺25.63元創新高 15:572021/01/27 財經 《櫃買市場》眾智申請上興櫃 金麗科今起預收款券 08:522021/01/27 財經 亞德客-KY去年EPS攀升至25.63元 創歷史新高 15:312021/01/27 財經 《資訊服務》緯軟去年每股盈餘7.06元 創歷史新高 08:362021/01/27 財經 櫃買109年債券累積發行金額1.79兆元 11:432021/01/27 財經 《生醫股》上櫃新兵猛 威健生技蜜月飆漲18％ 10:002021/01/27 財經 中信中國高股息ETF 2／4掛牌 04:102021/01/27 證券．權證 新竹某上市公司董座爆掏空數千萬 調查局大舉搜索中 10:302021/01/27 社會 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 拜登買美國貨亞股全趴 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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