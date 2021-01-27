老齡化及少子化下，加上戰後嬰兒潮世代漸凋零，繼承移轉連年增加，比起十年前成長五成，每八戶建物移轉中就有一戶以繼承方式取得，漸成為年輕世代取得不動產的方式之一，其中澎湖縣更有高達逾四成的不動產移轉為透過繼承取得。

根據內政部公布的建物移轉登記統計顯示，去年全台共有5.91萬棟建物繼承移轉，年增2.5％，為史上最高；贈與移轉為4.38萬棟，年減0.4％，為2016年房合一稅實施逐年提高以來的首次減少。

值得注意的是，繼承移轉因為多擁有不動產資產的戰後嬰兒潮世代，已邁入老年，十年前全台一年繼承移轉僅約不到4萬棟，占全部建物移轉約7％，如今已逼近6萬棟，占全部建物移轉12.5％，繼承也漸成為年輕世代取得不動產的模式之一。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，不少父母選擇將房產移轉給子女，但近年不少父母除增值稅考量外，贈與房產給子女，若日後出售得付出驚人稅賦，加上提前移轉可能產生的道德風險，使贈與量減少、繼承量仍持續成長。

全台各縣市建物繼承移轉規模每年以穩定速度成長，去年各都成長率約在2.2～4％間，新北市2018年達1萬棟，台北市也在2020年達到1萬棟。若以繼承移轉占全部建物移轉比例來看，多數縣市均約在6～20％左右，房產交易規模較小的澎湖縣，則有43％的建物移轉，是透過繼承取得。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，國人資產有八成集中在房地產，也讓房產移轉成為民眾老後財務規劃的首要，雖然繼承取得不須課土地增值稅，但若戶數較多，遺產稅額也會不斐，且繼承後繼承人共同持有一處不動產可能衍生糾紛，建議能在生前透過遺囑或是信託等方式先行規劃，以避免產生不必要的糾紛。

(工商 )