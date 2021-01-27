車用晶片爆出大缺貨，國外汽車產業面臨的車用晶片短缺問題。經濟部27日中午邀請國內主要晶圓代工廠，包括台積電、聯電、世界先進、力積電等業者，進行便當會想了解目前市況，並達成了共識，業者將會配合政府請求、盡量支援。

經濟部長王美花會後表示，由於在現在的汽車供應鏈，因為缺晶片導致工廠無法生產，就會影響整串汽車產業，甚至還會引發工人就業問題，所以國外政府都相當擔心，經濟部這邊了解這重要性，也傳達給業者，業者也願意配合政府請求盡量支援，這是會中最大的共識。

王美花說，未來會有三大方向，包括第一、業者生產線更優化，讓產線提昇至130％、多出來的產能就可以給車用晶片；第二、不同產業也會有不同的供應數量，不可能每一家都100％，但車用晶片優先供應；第三、也會與跟其他產品客戶協調，哪些客戶願意延後或減量，把數量專供給車用晶片，但這涉及商業談判，也要其他客戶願意配合才有進展。

王美花表示，由於半導體供應鏈很長，以台積電為例，去年上半年受到新冠肺炎疫情影響，依照客戶需求有出現減單的情形，當時其他產業因為遠距需求、都在增加訂單，「當時業者就有跟客戶反應，認為這樣減少並不正常，未來要增單會很困難」。

王美花說，現在需求增加、速度又快又多，而且5G也需要用到晶片、而且未來量會更多，所以4家代工業者都是（產能）滿載、供不應求，甚至超載，無法提供給車用領域。

供應鏈很長，對台積電來說，依照客戶需求，全年上半年就有減單的情形，發現需要遠距的其他產業都在增加訂單，車用訂單減少不正常，未來要增單很困難。 現在需求增加，速度快又多，5g需要晶片，未來量會更多，四家代工業者是滿載供不應求，甚至超載，無法提供給車用領域。

「今天是好的開始。」王美花說，但問題是長期需求，這需要時間解決，願意作最大努力來克服，但由這次的事件會知道，台灣半導體產業商品佔有非常重要角色，更可以凸現台灣重要性。

(工商 )