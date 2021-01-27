疫情在桃園出現擴大感染，台北市長柯文哲在臉書發文表示，短時間內出現1000例以上的本土個案，將停班、停課。衛福部長陳時中今(27)日在指揮中心記者會上回應，若發生相關情況，仍是中央與地方互相協調，分工將事情做好，並照法規是要依照指揮中心指示。

柯文哲26日在臉書上表示，台北市早在去年10月，就制定3階段防疫措施，只要台北市出現1例不明感染源的本土個案，百人以上的活動、老人共餐、商圈活動、親子與醫療院所等等將停辦或進行管制。

柯文哲也提到，每週新增15例以上本土確診，場館將關閉，並啟動異地或居家辦公，但如果短時間內，台北市出現1000例以上的本土個案，台北市府將會採取更大規模的停班、停課及相關管制措施。

陳時中今日則回應，依照〈傳染病防治法〉第37條，集會、上課都有基本管制原則，原本是地方權責，但成立指揮中心，就要依照指揮中心指示辦理，現在第一階段有多起社區傳播，會進行最嚴格的處理，是否要分區管理，要靠疫調跟專家來決定範圍到多大。

(旺報 )