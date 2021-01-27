民進黨台北市黨部主委將在本周六（31日）投票，由新境界文教基金會副執行長吳怡農同額競選，民進黨發言人顏若芳今（27）日指出，根據計算，投票當天的人流會比超商的顧客流量還少，不至於對防疫造成影響，將會在現場落實防疫措施，如期舉行。

顏若芳表示，這一次台北黨部主委選舉為同額競選，且只有台北市進行投票，而且投票率因為疫情影響應會降低，依照過去投票經驗，2019年1月民進黨黨主席補選時有兩位候選人，國內投票率16.76%，台北市投票率約23%；1月31日投票選舉人數為17,586人，全市規劃設置12個投開票所，投票率預估為15%，投票時間8小時計算，每個投開票所每小時平均的人流約為27人，「這樣的人流遠不如一般超商，選務工作可以做好防疫準備，不至於產生群聚問題。」

顏若芳說，去年黨職人員選舉投票時，民進黨已有相關防疫配套措施，中央黨部也請台北市黨部辦理投票作業時，遵照中央流行疫情指揮中心有關防疫與社交距離之規範，並參照中選會辦理投票防疫措施建議，做好事前宣導，投票當天現場落實防疫措施，依照去年經驗，以避免群聚而增添防疫之風險。

(中時新聞網)