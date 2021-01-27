非常時期，在防疫不鬆懈的前提下，旅遊計畫還是要有！老爺酒店集團旗下2家老爺會館攜手有機香氛品牌「南法香頌」推出「安心宅度假」優惠住房專案，2月1日起至4月30日入住任一老爺會館，即可獲贈價值720元的「南法香頌」天然浴鹽好禮，內含可提升肌膚免疫力的蜂蜜百里香浴鹽及深層淨化的綠茶海洋浴鹽，鼓勵旅人來一趟安心無虞的「宅度假 (Staycation)」，雙人同遊2,000元起。此外，為體恤醫護從業人員辛勞，凡預訂專案並出示證件再折200元，換算下來每人每晚最低900元起，十分划算。

老爺會館表示，有鑑近來疫情升溫，飯店全體上下嚴陣以待，除了每日定時消毒公共區域外，服務人員皆須配戴口罩，嚴格力行手部消毒、量體溫等作業，並針對入住旅客實施實聯制登記備查，期以打造安心的旅宿環境。考量國際旅遊重啟時程未明，國旅仍是出遊唯一選擇，為使旅人能放心度假，此次特別與頗受醫護人員喜愛的異業品牌「南法香頌」合作，嚴選2款可提升免疫力及深層淨化的浴鹽好禮，以入住南西會館為例，旅人可漫遊赤峰街、南西商圈等觀光熱點，再返回飯店好好泡個浴鹽澡，洗去整天的疲累一夜好眠，輕鬆享受專屬的城市宅假期。

除此之外，為表達對第一線醫護人員辛苦防疫的感謝，凡預訂「安心宅度假」住房專案，並於入住時出示相關證件，再享現折200元好康，希望藉由實際行動響應「挺醫護」，鼓勵平時在前線堅守崗位的醫護人員，能把時間留給自己好好度假、放鬆。

(中時 )