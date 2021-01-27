亞德客-KY(1590)今天公布去年第4季財報，稅後淨利達15.82億元，年增91％，再創歷史新高，也是連續第3季獲利創高，每股盈餘8.37元；累計2020年稅後淨利48.45億元，年增78％，每股盈餘達25.63元，全年獲利突破2017年，創下歷史新高。

過去亞德客-KY旺季在每年第2季，但去年疫情過後，公司營運快速攀升，已經連續三個季度獲利創高，主要大陸自動化產業需求大增，汽車產業回溫、工具機從谷底復甦，讓公司營運淡季不淡。

過往第4季逐漸邁入淡季，但去年第4季表現遠優於過去水準，單季營收53.9億元，年增32％，營業毛利27.11億元，毛利率50.29％，營業利益17.27億元，年增61％，稅後淨利15.82億元，年增91％，每股盈餘8.37元，優於法人預期的6到7元表現。

總計2020年營收191.03億元，年增20％，創歷年新高，毛利率49.48％，營業利益59.62億元，年增48％，稅後淨利48.45億元，每股盈餘25.63元。

由於今年1月接單狀況相當熱絡，出貨有望優於12月，且公司也協調大陸工廠農曆春節假期員工自願加班，預期第1季營收維持高檔，也因去年首季基期低，法人認為，第1季營收年增率上看4到5成，獲利將呈現倍數成長。

該公司新產品線性滑軌在去年第4季的產品品項已經達到全產業品項的60％，法人預估2020年營收貢獻約1億元人民幣，因價格及交期都優於同業，預估第2季將進一步放量，為2021年增添成長動能。

(時報資訊)