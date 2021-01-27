擁有通路及品牌雙利基的專業地板品牌銷售商-寶陞(2948)受惠於美國居家裝修商機湧現，去年業績創下歷年新高，在居家辦公及宅經濟催化美國居家裝修熱潮，且公司深化高階地板市場專業品牌Artisan Hardwood市場知名度，並積極拓展Modern HomeConcepts零售通路市佔率，寶陞副總經理鄭弘寬表示，今年業績有機會較去年兩位數成長，有機會再創歷年新高。

寶陞為美國地區地板、室內裝修建材市場之專業通路零售業者，具備品牌、零售通路雙事業利基，其中聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」，主要產品包括海島型木地板、超耐磨木地板、以及市場火紅的SPC石塑地板產品，於南加州地區擁有倉儲中心，透過全美超過千家經銷商拓展市場業務表現，另一個事業體則為專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」，於美國加州洛杉磯、以及德州包括達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區擁有倉儲中心及銷售據點，聚焦大眾市場地板、櫥櫃、石英石檯面、裝飾邊條等室內裝修建材產品。

受惠於聚焦高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」與專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」兩大事業營運良好，包括「Artisan Hardwood」品牌穩步擴大美國經銷通路體系，以及「Modern Home Concepts」零售通路於美國加州、德州地區營運據點已順利跨越損益兩平點，展現良好經濟規模效益，推升寶陞2020年合併營收達14億元，年成長37%，整體營運連續4年創下歷史新高。

就兩大營運業務來看，2020年Artisan Hardwood、Modern Home Concepts兩大營運業務營收比重分別為55%、40%，其中旗下Artisan Hardwood於美國地區具備高度市場知名度，主要客群涵蓋連鎖零售商、中小型裝修零售業者及室內設計師，近年公司持續完善多元豐富產品線策略布局，隨著SPC石塑地板於美國地板市場滲透率提高，同步推升經銷商備貨力道，挹注2020年SPC石塑地板產品營收比重較2019年的22%進一步提升至32%；另一方面，主打平價、優質室內裝修建材產品給予當地設計師、裝潢相關從業人員，於美國加州、德州銷售據點良好售後服務團隊，創造寶陞美國建材銷售市場良好競爭利基。

根據專業研調機構Decresearch發布最新報告，美國房屋改裝市場隨著消費者人均收入、重視居家生活風格、以及低利率環境下推升房市交易熱絡，預估2026年美國房屋改裝市場規模將超過5000億美元水準，創造寶陞兩大事業良好發展環境。

寶陞指出，公司除針對Artisan Hardwood品牌採取豐富產品線，推出具市場潮流地板材，並透過AR擴增實境技術整合以滿足線上體驗，此外，旗下Modern Home Concepts建材零售通路於美國德州、加州具備良好市場知名度，未來亦規畫穩步擴增銷售據點計畫，進一步推升業績。

再者，寶陞持續針對德州銷售通路優化人員、產品及倉儲物流空間等布局，整體效益展開，挹注2020年德州地區銷售表現大幅成長155％，帶動旗下Modern Home Concepts通路門市發揮規模經濟效益，成為公司整體營運新成長引擎。

展望今年，寶陞表示，看好美國居家裝修熱潮因宅經濟持續催化，且近期美國政府為進一步刺激消費動能祭出振興經濟方案，創造寶陞旗下兩大主營業務良好銷售環境，寶陞仍持續發揮內部研發、採購及行銷團隊即時彈性之營運效率，深化高階地板市場專業品牌Artisan Hardwood市場知名度，並積極拓展Modern HomeConcepts零售通路市場佔有率表現，已於2020年第4季擴增聖安東尼奧據點有望隨著聖安東尼奧新銷售據點於今年第1季完成裝修，有助於未來營運成長。

(時報資訊)