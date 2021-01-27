由於人口眾多，中國和印度的新冠疫苗接種計畫將持續到2022年底；周三一份研究報告指出，超過85個貧窮國家在2023年前將不會獲得新冠疫苗。

疫苗開發的神速進展讓民眾期望傳染病的終結，但是也會因生產問題以及富國和藥廠的協議，導致分配不平均的疑慮。

美國總統拜登周二指出，將與輝瑞/BioNTech和莫德納(Moderna)在今夏額外再買2億劑疫苗。

在歐洲，由於歐盟不滿意阿斯利康(AstraZeneca)的延後供貨，宣布要對該公司疫苗出口到歐盟以外國家進行監控。

經濟學人(EIU)研究部門主管Demarais在該報告中指出，多數開發中國家在2023年前將廣泛地不會獲得疫苗。如果傳染病以大規模蔓延或是成本太高，部分國家，特別是有較多年輕人口的窮國，更失去配發疫苗的動機。

非洲多數國家在2023年初不太可能有廣泛的疫苗接種覆蓋率；許多亞洲國家要到2022年下半才能廣泛獲得疫苗接種。

關於世衛組織(WHO)支持的COVAX全球疫苗分享方案，報告表示，對窮國的疫苗配送，可能會因富國優先和開發中國家低落基礎建設，而出現延遲。

COVAX要在今年對92個窮國提供18億疫苗，約可覆蓋這些國家的人口的27%。

(時報資訊)