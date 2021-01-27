日本央行總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）27日國會報告時，反駁購買指數股票型基金（ETF）會扭曲市場正常化，也暗示暫時不會調整自身的量化寬鬆計畫。

同時，黑田東彥指出，由於近期日股頻走高，日本央行持有的ETF部位，粗估未實現獲利最多可達13兆日圓，約1250億美元。

當反對黨議員質疑日本央行進行資產購買時，會讓市場變得不正常。但黑田東彥斬釘截鐵表示，購買ETF並不會扭曲日股市場機制。購買ETF是貨幣寬鬆架構的一部分，目前寬鬆貨幣政策與ETF購買動作都不會有所改變。

黑田東彥補充，除非日經225指數跌破兩萬一千點，才會讓央行持有ETF成本出現虧損。27日，日經收盤價為28,635.21點。據悉，日本央行目前承諾每年會買進高達12兆日圓的ETF。

目前，日本央行持有ETF總額為35兆日圓左右，約佔日本整個ETF市場的八成，儼然已變成最大股東。

但是黑田東彥輕描淡寫地說，儘管ETF已買多年，但日本央行持有部位，只占東京證交所上市日股總股份的7％而已，欲淡化日本央行對日股享有極大支配能力。

不過黑田東彥補充，最近不再一頭熱地買ETF，進場次數與買入規模都急遽減少，希望操作增加靈活性與效率性。

日本央行將在3月報告，如何將本身政策更加持久與更有成效地進行。

(時報資訊)