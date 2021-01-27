在國際貨幣基金組織（IMF）上修對全球經濟成長預估後，市場也對公司獲利前景樂觀期待。而日股早盤開高後，受獲利回吐賣壓，指數一度回至平盤附近，最後小漲作收。日經225指數收28,635.21點，上漲89.03點，漲幅0.31%。東證股價指數收1,860.07點，上漲12.07點，漲幅0.65%。

IMF上修2021年全球經濟成長預估值，並指出2020年經濟成長率從負4.4%上修至負3.5%，上調0.9個百分點，因為2020下半年景氣表現優於原先預期。

大和證券(Daiwa Securities)表示，全球經濟的一舉一動都會對日股產生很大影響。相信在IMF發表景氣看法後，投資人會重新檢視手中持股。

27日亞股市場除日股外，大都是下跌格局。明晟(MSCI)亞太除日本指數也跌0.3%。

漲幅最大的是電子零件製造商日東電工（Nitto Denko），股價收盤時飆升7.91％並創三年新高。個人電腦需求強勁，造就電容器產品搶手，故將年度營業利益預估，從750億日圓上調至900億日圓，約8.68億美元。其次為Canon漲6.71%與夏普(Sharp)漲6.15%。

鹽野義製藥(Shionogi)漲1.12%，因公司將新冠藥物後續研發與行銷權讓渡給美國加州BioAge生醫同業。

全日空(ANA Holdings)跌0.61%，先前該航空公司曾宣布，因全球旅遊禁令影響下，將暫飛16條國際航線與在夏天減班其它三條航線。

能源與環境服務商日本亞洲集團(Japan Asia Group)因美國凱雷集團(Carlyle Group)加碼買進下委買單高掛，股價亮燈漲停至1090日圓價位。

(時報資訊)