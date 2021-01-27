線上零售業龍頭—富邦媒(8454)深入大台南打造「南台灣電商物流網」，積極拓展最後一哩路的服務，今(27)日舉行「台南永康物流中心開幕典禮」，富邦媒momo總經理谷元宏宣布，總基地面積達6000坪、斥資新台幣6億元的「永康物流中心」正式啟用。

谷元宏表示，物流布建、提升客戶服務為驅動公司成長的重要引擎，momo為強化南台灣物流網絡的服務能量，擴展快速到貨的服務區域，自2018年起積極投入南台灣物流倉儲的建設。看好大台南地區優質良好的產業發展環境與市場發展的潛能，momo陸續在台南新營區、新市區、永康區、南區建置四座衛星倉；於新市區推動南區儲備運輸物流中心也已取得建照，此次啟用的「永康物流中心」位置鄰近國道一號與台一線省道交通便捷，規劃可容納商品數為20萬，雖屬中型倉儲建置，但被賦予南區儲配運輸物流中心前哨站，擔負起「南台灣電商物流網」加速轉動的重責。

谷元宏指出，「永康物流中心」啟用後，展開在地供應鏈開發與配送運輸的擴展、南台灣消費大數據運算演練；加上自有物流配送公司富昇物流挹注，期盼於南台灣的物流服務力能發揮1加1大於2的綜效；在硬體實力逐漸完備之際，momo也同步強化培育南部電商物流人才，預計將創造超過200個就業機會。

(時報資訊)