和碩(4938)今股價收盤漲逾4個百分點，以81.1元收盤，創近3年來新高價。

和碩去年全年營收1.39兆元再創歷史新高，和碩因打入特斯拉供應鏈，為特斯拉Car computer的組裝廠，在特斯拉銷售暢旺題材下，近期受內資法人青睞。和碩電動車組裝工廠分在蘇州和桃園。

電動車崛起勢不可擋，從美國通用汽車（GM）、克萊斯勒、德國BMW、福斯到日本豐田；從美國加州蘋果、亞馬遜，不論傳統汽車大廠還是科技巨頭，大家都宣示要進軍電動車。和碩董事長童子賢曾表示，這是台灣科技業者擺脫低毛利大好機會，電動車產值看得見、摸得到、高達四兆美元（約新台幣113兆元）。未來汽車結構中，有70％產值將來自車用電子，這讓向來在全球科技產品扮演重要代工角色、飽受「毛三到四」之苦的台灣科技業，找到翻轉的機會。

雖然車用電子目前占和碩營收比重還相當小，但公司經營階層看好該領域未來的成長動能，公司也持續擴編相關人力。

(時報資訊)