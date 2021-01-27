GameStop近來上演「史詩級」的飆漲大戲，特斯拉執行長馬斯克有意無意間似乎也推了一把，在推特上發布一條與Reddit論壇「wallstreetbets」的連結，為這檔飆股進一步打響知名度。

在軋空行情持續發威下，電玩遊戲零售商GameStop繼周一盤中一度飆升144%後，周二再度狂漲近93%，收在147.98美元。

而在馬斯克發文助攻下，GameStop盤後一度飆升逾60%，目前漲41.58%，報209.51美元。

Reddit的「wallstreetbets」論壇擁有超過200個會員，版上的散戶最近發動了猛烈的軋空攻勢，除了GameStop之外，亦鎖定黑莓（BlackBerry）、美國電影院巨頭AMC等近來熱門的放空焦點股。

馬斯克除了發布連結之外，並留下「Gamestonk!!」一個字，似乎在諷刺這檔股票的非理性投資現象。

GameStop在周二盤初就開始飆漲，因創投公司Social Capital創始人兼執行長Chamath Palihapitiya在推特上發文，稱他買了GameStop的買入選擇權（Call Option），壓寶該股將持續走高。

(時報資訊)