曾以琳友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，呼籲嚴懲酒駕。（曾慶暉提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛福部嘉義醫院醫師曾慶暉在韓國留學的女兒曾以琳，去年返家途中遭酒駕駕駛撞上身亡，駕駛目前正在受審，25日曾以琳韓國友人在首爾中央地方法院正門前開記者會，懇求負責此案有關人員及法官，查清案件的來龍去脈，不歧視外國人，嚴懲兇手，並強調不只韓國人關注，台灣人也在關注，呼籲能進行正義的審判。

當天記者會上，包括曾以琳的友人、牧師、陸籍留學生友人等，接續發言，包括代替曾慶暉夫妻發表言論，引發韓國當地媒體關注，其中文樸善圭講到曾慶暉拜託大家不要讓女兒的死亡白白葬送，呼籲大家一起向政府機關請願，努力實現對酒駕有更嚴厲的處罰。

「我是韓國人， 說實話，我覺得國家很丟臉。」曾以琳韓籍友人認為應樹立酒後駕駛一定會坐牢的社會意識， 希望我的朋友死亡不要徒勞犧牲，「台灣國民也在關注，法官別忘了這一點」，正如曾以琳父母所說，再也不能有酒後駕駛的受害者了。

另一名韓籍友人姜大民更批判，加害者的視野沒有紅燈，沒有保護行人的義務，也沒有注視前方的義務，指美國一些州視酒後駕車是殺人未遂犯罪，並給予嚴厲處罰，但在韓國，只要人死傷不嚴重，幾乎沒有被判刑的可能，不管是初犯還是再犯，一次審判都沒有，只是簡略式起訴、罰款「這就是大韓民國的現實」， 反問法官們為何要輕視酒後駕駛？

姜大民說，法律規定可以判處無期徒刑，但現實卻是有期徒刑12年才是最高刑罰，呼籲法官按照法律條文進行宣判，而不是量刑標準。

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曾以琳友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，呼籲嚴懲酒駕。（曾慶暉提供／呂妍庭嘉義傳真）

曾以琳友人25日在韓國首爾中央地方法院正門前開記者會，呼籲嚴懲酒駕。（曾慶暉提供／呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )