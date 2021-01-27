萊爾富宣布獨家引進日本插畫家GOTTE筆下的萌寵倉鼠「助六」，推出最新「助六的日常」第二彈點數加價購活動，一口氣端出44款生活療癒小物，包含明信片、鑰匙圈、資料夾、馬克杯、眼鏡盒、票卡夾、手偶、托特包、零錢包、便當袋等，並因應冬季推出絨毛娃娃、連身帽靠枕和午安枕等，最低只要50 Hi點、加價75元起就能加購，預計透過最新活動帶動相關業績成長1～2成。

據萊爾富內部資料顯示，萊爾富「Hi-Life VIP」會員APP消費年齡層以25～44歲居多，男、女佔比各半，其中，會員APP中的「點數加價購」商品兌換前五大品類，以日用品、廚房用品、家電、娛樂與授權商品最受青睞。

萊爾富表示，繼去年推出限量「蠟筆小新」、「LAZY MARU」、「貓爪抓」和「助六的日常」等周邊商品會員「點數加價購」活動，今年1月再引進日本插畫家Gotte筆下的萌寵倉鼠「助六」第二彈周邊商品，由日本進口，與官網同步上架銷售，讓日本消費者也能感受萊爾富推出超商獨家「會員點數加價購」活動的商品魅力，用可愛又討喜的人氣肖像圈住會員的心。

萊爾富指出，「助六的日常」第二彈共推出44款生活療癒小物，商品包含限量明信片、日常萌小物與冬季暖呼呼三大主軸，價格落在90～1,850元區間，即日起至2月23日前，會員可透過Hi-Life VIP APP內的點數兌換，進入加價兌換區，就能以最低50 Hi點、加價75元起，兌換乙款指定「助六的日常」周邊商品，數量有限，售完為止。

(工商 )