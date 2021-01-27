駁二特區的高港候工室出租招商，由經營「帕鉑舍旅」的承崗開發公司，獲選最優申請人，這位在新堀江擺地攤起家的承崗董事長蔡子元，27日與高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿簽約，預計投資1億元進行整修，2022年元宵節啟用，迎接50％的亞洲觀光旅客，預估雙人床每晚2,000元的中低價位策略，也可望吸引國旅，前進亞灣與駁二。

承崗董事長蔡子元27日與高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，在高雄副市長史哲與高雄港務分公司副總經理劉秋梅的見證之下，簽署承租高雄港候工室的投資開發合約，高市府副秘書長郭添貴、經發局副局長高鎮遠、都發局副局長蘇俊傑、文化局主秘劉秀英以及銀行界等近百位人士，應邀與會。

得標廠商承崗董事長蔡子元，是高雄在地人，從新堀江擺地攤，銷售服飾起家，曾經營民宿，首次跨足旅店就是接手高雄火車站的「帕鉑舍旅」（PAPOA）。

她說，高港候工室將投資1億元進行整修，取名「高港候工室x PAPOA」，將以藝旅智慧旅店為主題，預計打造56間房，包括雙人房、親子四人房，初步定價策略是雙人房每晚2,000元、親子四人房3,000元到4,000元之間，預定明年元宵節之前開幕營運。

蔡子元希望公司的全力投入，給予旅客掌聲，也希望品質的服務，能夠獲得旅客的掌聲，參考高雄火車站「帕鉑舍旅」（PAPOA）的經驗，她自信未來的「高港候工室x PAPOA」，也將有50％的旅客來自亞洲各國，以前，站在高雄火車站迎賓，「未來要在亞灣駁二特區，迎來世界旅人」。

土開公司董事長沈妙姿表示，「高港候工室整建營運案」的基地，是無可取代的，基地前方就是高雄輕軌c13駁二蓬萊站，是台灣唯一臨港文創園區，駁二每年舉辦超過160場展覽，近3年每年觀光人次均超過400萬人次，周邊又有港務公司打造的高雄新景點「大港橋」，聚客潛力無窮，可望帶動新一波商用不動產投資熱潮。

「我們努力了3年，終於成功了」，沈妙姿指出，為了招商，她在2年前就慕名拜訪承崗董事長蔡子元，終獲承崗的認同，在「高港候工室」舊址，打造一個融合人文、藝術、創意、生活理念的品牌旅舍。

土開公司2020年12月辦理的「高港候工室整建營運案」出租招商案，總共吸引5家潛在投資商領標、2家投件進入評審階段，2020年12月23日完成審查，由高雄在地廠商、經營「帕鉑舍旅」的承崗開發公司，獲選最優申請人。

土開公司發言人林昭廷表示，3層建築的「高港候工室」，在1968年由原港務局自繪自建，佔地3,100平方公尺（約937.75坪），樓地板面積約3,215平方公尺（約972.53坪），合約營運期18年，土開公司可收取開發權利金300萬元及營運權利金，並創造近百個就業機會。

(工商 )