去年彰化縣和美老人會驚傳破產，許多長輩哭喊繳了一輩子的錢，到死了也領不到，還集結前往縣府抗議，希望公部門能幫幫忙，27日和美老人會在台灣地方法院召開第一次債權人會議，擠進將近300位債權人，會中指出老人會目前債權金額高達7億5452萬7086元，但存款僅剩400多萬，現場民眾氣憤，表示錢到底花去哪裡，令人錯愕。

據民眾提供的會議資料指出，和美老人會目前活期存款有52萬5144元，定期存款有368萬元，總金額共420萬5144元，分別存放在農會以及六信，但債權人總共有2763名，總債權金額高達7億5452萬7086元，以債權分攤下去，當初繳32萬的謝先生，約僅能拿到約1800元。

因疫情關係門口管制，下午兩點半的會議，一點多就有民眾排隊要進入。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

民眾排隊登記要進入會場。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

除了420萬的存款之外，位在和美鎮忠孝路上的不動產，其土地為和美公所所有，建物為破產人募款興建，因無償使用土地，故建物登記為公所所有，所有破產人名下並無不動產，目前會館已停止運作，但仍有總幹事及4名職員，目前仍有1名職員在領每月19000元的薪資，另外水電費、影印機、電梯保養、電話等，還要另外支出每月約40000元。

現場民眾傻眼，表示錢到底都花到哪裡，也不說清楚，大老遠跑來希望可以得到合理的答案，卻給讓他們知道更殘酷的事實，他們無法接受，絕對會據理力爭，抗爭到底。

環海法律事務所長廖國竣表示，建議主管機關可以主動依照職權，進行調查，並協助輔導，像調查以前的會議紀錄是否正確，會員大會是否有實際召開等；也建議民眾加入相關互助會之前，可以先詢問律師風險，系爭組織是否有類似保險機制等，避免像這樣血本無歸的情形發生。

(中時 )