墨西哥總統府發言人今天表示，總統羅培茲歐布拉多最初於24日感覺到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀，並於結束中部活動、搭乘商用飛機返回首都後接收篩檢。

路透社報導，現年67歲的羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）24日晚間宣布染疫。由於數小時前他才搭乘墨西哥國際航空公司（Aeromexico）班機，外界益發擔心有多大範圍的民眾暴露於病毒風險之中。

墨國總統府發言人拉米雷斯（Jesus Ramirez）表示，有關當局正在追蹤同機乘客，也建議隨行記者自主隔離。

墨西哥境內疫情不斷惡化。首都墨西哥市的醫院近乎滿載，當地居民更爭相尋找醫用氧氣供給。

衛生主管機關今天通報新增1萬7165例確診，另有1743例染疫不治。全國累計178萬8905例確診、15萬2016例病故，在世界各國排名第4多，且病故人數很可能在這幾天超越第3高的印度。

墨國政府表示，實際感染人數恐怕比確診數高出許多。

衛生部副部長羅培茲-蓋特爾（Hugo Lopez-Gatell ）今天表示，未來幾天內應該會授權緊急使用俄羅斯製的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，因為相關衛生監管機關委員會先前已做出有利建議。

羅培茲-蓋特爾表示，目前尚不確定首批俄製疫苗何時送達；不過墨國當局當天稍早透露，20萬劑疫苗可望於下週送達。

(中央社)