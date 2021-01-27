25日早上，1位老先生外出買便當迷途，一路自蘆興南路走到了光明路，就是找不到回家的路。所幸有另1位老先生發現後，在員警的引導下，以三輪車將他載到派出所安頓，最後查出身分，才順利通知到家屬前來帶回。

75歲的郭老先生外出購買便當，卻遲遲不見返家。家屬以為發生了意外，心急如焚，於是到處找尋。而在此時，有1位騎著三輪車的老先生行經光明路時，見到郭老先生赤著雙腳走在路上，於是上前關心，瞭解後才知道是迷了路，而且也說不清楚住址。這位三輪車老先生索性就請他直接坐上了車，兩老兜風，一路往派出所前進。三輪車行駛沒多久後，就遇到了蘆竹分局南崁派出所的巡邏員警吳元耀及許紹沂，並在員警引導下，順利抵達了派出所。

在派出所內，員警取來暖暖包讓老先生溫暖止顫，最後以人臉辨識系統，查知其身分後，才順利通知到家屬前來帶回。蘆竹分局呼籲，家中有年長者，請勿任其獨自外出；可向當地區公所申請配戴愛心手環，或是將姓名及聯絡方式縫繡於衣褲上，俾利識別聯絡，讓迷途者能儘快回到溫暖的家。

(中時 )