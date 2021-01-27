蘋果（Apple）今(27)日正式釋出iOS 14.4以及iPadOS 14.4作業系統。除了修復Bug提升穩定性之外，也加入不少新功能。其中最受矚目的是能讓 HomePod mini 的「距離感測控制」功能發揮得更亮眼！讓HomePod mini 可與配備 U1 晶片的 iPhone（iPhone 11以及iPhone 12全系列） 輕鬆接力（handoff）播放音樂、Podcast 以及電話通話，延續完整的聽覺體驗。

蘋果在iOS 14.4中，提升了HomePod mini距離感測控制的表現，能讓iPhone與HomePod mini接力播放（將iPhone靠近HomePod mini）時，帶來更好的呈現。包含使用者也會獲得具有視覺、聽覺與觸覺效果的接力體驗，使你感覺在音樂自一端流向另一端時，裝置好像實體連接在一起一樣。如果進行上述行動時，手機並沒有播放音樂，則將iPhone靠近HomePod mini 將播放個人化聆聽建議；使用者在不需解鎖iPhone 即可看到媒體控制介面，任何在家中的人將他們各自配備 U1 晶片的 iPhone 靠近 HomePod mini 時也都可以看到是什麼音樂正在 HomePod mini 上播放。

為了在HomePod mini當中實現升級版的接力播放功能，蘋果也釋出了HomePod專用的14.4版系統，在「家庭」App中即可下載並更新。

除了上述功能，iOS 14.4提供的更新日誌還包含：（1）相機可辨識較小的行動條碼；（2）「設定」中加入了分類藍牙裝置的選項，可正確地辨識耳機以進行音訊通知。此外在 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max中 ，加入了 iPhone 上的相機無法驗證為全新正品 Apple 相機時的通知功能（換用非官方相機配件時會被偵測到並發送通知）。

此外，iOS 14.4修正了以下問題：（1）iPhone 12 Pro 拍攝的 HDR 照片中可能出現假影；（2）「健身」小工具可能不會顯示更新的「活動記錄」資料；（3）鍵盤輸入可能發生延遲且不會顯示字詞建議；（4）「訊息」中可能顯示錯誤的鍵盤語言；（5）在「輔助使用」中啟用「切換控制」時可能導致無法從鎖定畫面接聽電話。另外根據《9to5mac》報導，蘋果方面指出iOS 14.4還修復了3個可能已經被積極利用的漏洞，因此建議用戶可以把握時間來更新。

除了iOS 14.4之外，蘋果今日也釋出了iPadOS 14.4，提供（1）相機可辨識較小的行動條碼；（2）「設定」中加入了分類藍牙裝置的選項，可正確地辨識耳機以進行音訊通知的兩個新功能。並且修復了鍵盤輸入可能發生延遲且不會顯示字詞建議、「訊息」中可能顯示錯誤的鍵盤語言的問題。另外蘋果也釋出watchOS 7.3，針對全新推出的限量Black Unity版Apple Watch Series 6推出對應錶盤，根據台灣官網資訊，這一款手錶以及新錶帶並沒有在台灣販售，是否可使用新錶盤還要等升級後確認。

(科技)