台股頻創新高，小資族靠盤中零股交易也能參與台股行情。瑞興銀行與新光證券合作，凡開立新光證券帳戶並綁定瑞興銀行帳戶為交割戶者，即可自開戶日次月起算的3個月內，不僅享電子下單手續費抵用金最高新台幣3,990元，同時每個月還享跨行提款與轉帳0手續費優惠。

瑞興銀行表示，隨著數位帳戶功能的上線，現在瑞興銀行也能服務到北台灣以外的民眾，提供24小時線上開戶。凡新客戶於瑞興銀行開戶日起次月3個月內，於新光證券綁定瑞興銀行作為交割戶，並首次下單交割完成任一筆實動交易，即可於下單日之次月開始，享有每個月跨行提款、跨行轉帳0手續費各30次之優惠。

倘若客戶已持有瑞興銀行帳戶，只要未曾綁定作為新光證券交割戶使用者，自綁定日後之3個月內完成任一筆實動交易，也同樣適用上述優惠。此外，現開立瑞興銀行數位帳戶還可參加開戶好禮三重送活動，最高可獲得悠遊回饋金800元。

農曆春節將至，瑞興銀行也不忘提醒客戶在歲末年初之際，重新審視自己過往的理財目標是否確實達成，同時也別忘了替來年設定新的理財計劃，不論是設定存款目標、定期定額申購基金或是重新檢視人身保險規劃，務必要適時將個人財務做多元配置來分散投資風險。

許多客戶為搏開春好彩頭，每逢年節期間都會至銀行裝取飲用水沾沾財氣。隨著金牛年春節腳步將近，瑞興銀行特別為製作「瑞興招財Happy牛」發財水，並經銀行金庫財氣加持，希望客戶在新的一年都能夠金牛迎春好運到，牛轉錢坤開鴻運，有個Happy牛Year！自即日起，凡至任一分行洽詢銀行商品或辦理相關業務即可免費索取限量發財水，數量有限，送完為止。

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