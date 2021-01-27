永慶加盟三品牌2020年不僅在全台衝出漂亮成績，在房市一級戰區的桃園區，成績格外亮眼！2020年開出21店，帶動區域營業店數突破105店，穩居桃園最具規模的房仲品牌。2020年「總成交金額」站上660億元大關，創下歷史新高，「店總業績」也較2019年同期飆升62%！傑出績效也吸引400多位優質房仲同仁加入。

深度聯賣和品牌力發威 單店平均業績飆破4600萬

加盟永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產的好，問過來人最知道！以信義房屋夥伴前來創業的加盟店為例，他們在疫情中逆勢成長，2020年單店平均業績高達4600萬元，且每間店員工數達26位，皆高於區域水準，已成為同業菁英轉招或創業的最佳選擇。

其中佼佼者是獲得2020年「永慶不動產-店總業績卓越獎」的永慶不動產南崁特力光明加盟店！雖然加盟不到2年時間，他們2020年店總業績已經突破9000萬元，其中來自聯賣業績高達2000萬元，刷新最高紀錄。

主要成員來自信義房屋的永慶不動產南崁特力光明加盟店，在林碩茂店東、朱俊謀店長帶領下，已經培養出數十位年薪破百萬元的同仁。林碩茂大笑說，我們加入第一個月就靠聯賣成交5件，大家都覺得選對品牌了！永慶加盟總部建立的聯賣環境，規範明確清楚，讓大家都很願意與友店合作，加快成交速度，讓客戶滿意。

揮別高工時、低效率的工作環境 再創事業高峰

朱俊謀店長則指出，以前在信義房屋因為低效率工作項目，讓長工時很難縮短，加上頻繁調動商圈，無法累積人脈與績效，加入永慶加盟體系後，不做虛工、不必瞎忙無謂商耕活動、不開無效會議，搭配總部提供的線上課程，資深人員手把手帶領新人，吸引許多直營夥伴的加入。

在全店夥伴的努力下，搭配永慶不動產品牌力和科技力的助攻，林碩茂團隊的第2間加盟店－永慶不動產中正藝文總圖加盟店，2020年也開出紅盤，店總業績突破7千萬元大關，聯賣業績逼近2千萬元，嚴文志店長也獲得「年度分店經營菁英獎」的殊榮。

「具有品牌力的連鎖體系，是房仲創業唯一選擇！」嚴文志店長興奮地說。離開信義房屋轉戰永慶不動產的他，2020上半年收入已超越以往最高年薪，不受疫情影響。嚴文志認為，永慶集團率先提供「揭露到門牌的實價登錄成交行情」的魄力，提升客戶信任，決策更快速，大幅拉開與同業的差異。

永慶不動產桃園南崁台茂加盟店不僅績效亮眼，蕭嘉生店東(圖左第一排)更熱心公益，擔任永慶慈善基金會第5屆的公益董事。(圖/永慶房產集團提供)

選對加盟品牌 總部充沛資源成最強後盾

深耕南崁18年的蕭嘉生，2018年帶著全店夥伴從住商不動產轉招成立永慶不動產桃園南崁台茂加盟店，短短一年店業績直逼5千萬元，較先前成長超過5成，交出漂亮成績單！蕭嘉生開心分享，轉招第一個月就很有感！

除了加盟總部總在第一時間出力協助，友店店東都很願意分享，加上聯賣、系統等資源的助攻，夥伴都很興奮。蕭嘉生深知「沒有持續進步，終究會被市場淘汰」，為了穩佔一席之地，且擴大事業舞台，加入永慶不動產是最好的選擇。

對於「永慶加盟三品牌能給店東長最完整的支持跟資源」這句話，有巢氏房屋桃園經國特區加盟店店東張克強深有所感！「選對加盟品牌真的很重要。坦白說，從中信房屋到全國不動產的那5年，因為缺乏強大總部支援，系統、平台只能自已摸索建置、遇到瓶頸、再打掉重來，非常勞心勞力、又花錢。」

張克強進一步表示，加盟有巢氏房屋除了「社區專家」強勢品牌力外，加盟總部可以提供不斷優化的作業平台，也是一大關鍵。轉招效益也直接反應在業績數字上！2020年全店業績突破9千4百萬元，較過去翻了4倍，獲得「有巢氏房屋-全國店業績卓越獎第2名」，張克強也拿下「個人菁英獎第11名」的肯定。

有巢氏房屋桃園經國特區加盟店在張克強店東帶領下，獲得「全國業績卓越獎第2名」的肯定。(圖/永慶房產集團提供)

(中時新聞網)