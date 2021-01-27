被女友打到肋骨斷掉！一名網友分享，意外撕破女友的小被被，即便當下立刻道歉，也替對方縫補好破裂的部分，但仍慘遭從小學散打與拳擊的女友毆打，最後斷了四根肋骨，引發網友討論，許多人建議他快分手，這樣太誇張了！但也有人質疑貼文的真實性，斷四根肋骨還能發文？

一名網友昨在臉書社團《靠北女友my girl》上發文指出，與女友嬉鬧的過程中，不小心撕破她的小被被，破裂的範圍約在10公分以內，他立即向女友道歉，也替對方縫補小被被，但事後女友仍因此事揍他一頓。

該名網友透露，女友自6歲起學習散打和拳擊，都是比賽有拿名次的那種，因此她打起人來真的沒再開玩笑的痛，而這次因為意外撕破小被被，導致他的肋骨被女友打斷四根，身上其他地方也出現瘀青。

該網友表示，他曾求助家人朋友，但多得到「你一個快180公分的人，打不過不到160公分的？」的回應，而先前女友打他的時候，他多是縮著身軀抵抗沒反擊，但這次女友揍完身體後，竟開始攻擊頭部，讓他也忍不住還手，未料卻因此激怒了她。

該網友也說，他知道打人不對，但他真的是要自衛，不過仍舊打不過專業的，不知道是不是自己太爛了，也有許多人嘲笑他，一個男生卻被打成這樣，還好意思討拍，真的是丟臉又沒用。

貼文曝光後，引起網友討論，「你是不是頭被打到壞了？不跑還在想什麼」、「你要不要去驗個傷，你女朋友這樣已經太過頭了」、「不管男女都不應該動手，這種就分了阿！還等他打到癱瘓領保險？」

不過，也有網友質疑貼文的真實性，「還能在這裡寫劇本下手就不算重了」、「肋骨斷四根還可以發文」、「打到肋骨斷4根，醫生沒幫你報警嗎？」

(中時新聞網)