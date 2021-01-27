無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票將在2月6日登場，總統蔡英文日前在中常會下令不可坐視不管、一定要守住後，民進黨也開始動員。黃捷母親近日也發聲力挺女兒，表示年輕人的努力大家都看在眼裡，挺過去就是她的，「相信神給她的歷練都是她承擔得起的」。
黃捷母親近日在臉書發文，「相信神給她的歷練都是她承擔得起的，謝謝朋友們關照。年輕人的努力，大家都看在眼裡，挺過去就是她的。」也PO出彩虹的照片，寫下「如果彩虹代表應許，感謝天父垂聽我的禱告」，祈求黃捷能通過考驗。
不過因黃捷罷免案，其母親先前遭指控赴陸經商賣茶葉，黃捷則被指拿大陸錢在台灣操作台獨。當時黃捷表示，檢調已有最新說法，證明母親清白，強調母親住在苗栗，擔任行銷顧問，就是一般的上班族，呼籲罷捷別配合大陸演出。
罷捷總部發言人徐尚賢則回嗆，黃捷始終無法脫離意識形態發言，就只能將鳳山人的肺腑之言，當作自己含血噴人的工具，盼黃能好好面對現實，將選民的疑慮解釋清楚。
罷捷投票倒數10天，黃捷這兩日在民進黨立委許智傑及多位議員、在地里長的陪同下，一大早就上街宣傳反罷免，號召鳳山市民2月6日投下不同意罷免票，希望別讓高雄淪為報復性城市，回歸正常民主運作。
(中時新聞網)
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