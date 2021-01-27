大陸國藥集團正在計畫私有化中國中藥，國藥集團、中國平安聯手，擬集合中國中藥前三大股東之力，以33億美元的估值私有化中國中藥，可能將其從香港帶回大陸上市。

港股中國中藥27日午後停牌，中國中藥午後開盤一度漲近8％，停牌前漲6.7％報4.3港元。

路透引述知情人士說法稱，中國中藥最大股東國藥集團、第二大股東中國平安以及第三大股東中國中藥董事總經理王曉春正合作推動中國中藥私有化，三大股東目前持有中國中藥49.4％的股份，擬以每股至少5.1港元的價格進行私有化，價格比該公司過去一個月的平均股價3.83港元議價33％。

此外也有消息人士稱，國藥與平安打算讓中國中藥轉往大陸股市掛牌交易。大陸在疫情期間，部分中藥配方的需求量增加，提升相關廠商的估值。

知情人士稱，國藥與平案正在尋找其他金融投資人加入私有化陣容，希望在3月底完成交易。

(工商 )